Formentera apuesta por el deporte en temporada baja

El deporte será protagonista en los meses de temporada baja en Formentera con casi una veintena de pruebas. Eventos que organiza el Consell Insular en colaboración con algunos clubs y asociaciones deportivas.

El Conseller de Deportes Jordi Vidal dice que " el calendario deportivo ha llegado a su madurez y ahora están trabajando en la consolidación de las citas". Vidal afirma que al igual que en materia de turismo " Formentera no apuesta por la cantidad sino por la calidad".

Prueba de ello es que una de las citas de más renombre como es el Medio Maratón Isla de Formentera hace años que se la ha puesto un límite en el número de participantes.

La primera cita está programada para el próximo 11 de febrero con la Final del Cross Escolar en las categorías cadete y juvenil del campeonato balear de atletismo. En Semana Santa se hará como cada añio el stage internacional de judo y el primer fin de semana de mayo otra Final Escolar de tenis en categoría infantil

Para el 1 de marzo está prevista la Carrera de la Mujer coincidiendo con la celebración del Día de les Illes Balears. En esa misma jornada se disputará el torneo de baloncesto que reune equipos de todas las islas.

La Sexta edición de la " Formentera all round trail" en la que los atletas recorren la costa de la pitiusa menor tendrá lugar el 25 de marzo. La celebración del " far a far" se hará el 23 de abril. En cuanto al Medio Maratón de Formentera, el evento más reconocido en la isla que cuenta con 2.400 participantes se hará el 13 de mayo.

Otras citas destacadas son la novena de edición de la " Formentera to run" que tendrá lugar entre el 28 de mayo y el 3 de junio o el Triatlón Isla de Formentera ,el 12 de octubre. tampoco faltará la Carrera de la Constitución. Memorial John Tunks que llega a su 39 edición.

En cuanto al mundo del ciclismo están previstas cuatro competiciones este año. La primera de las pruebas será el trofeo Isla de Ciclismo en ruta el próximo 26 de marzo.

No faltarán las pruebas de vela con la " Regatha Ophiusa" del mes de mayo o la " Vuelta a Formentera en Windsurf" del 24 de septiembre entre otras citas.

Fe de errores q

Comentarios