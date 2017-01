Neus Prats(GEN): "La Fiscalía ha mirado para otro lado en lugar de investigar las autovías de Ibiza"

Se han reanudado las comparecencias este martes en la Comisión de Investigación sobre las Autovías de Ibiza. La ecologista, Neus Prats, ha insistido en el impacto de estos proyectos. Ha hablado de "daños irreversibles para la isla, que sólo buscaban el interés particular, más que el interés general".

Prats ha tenido varios encontronazos con el diputado del PP, Miquel Jerez, que insistía en el coste que habían ocasionado las protestas ciudadanas a la comunidad, 20 millones de euros.

La activista también se ha referido a que "la fiscalía ha mirado para otro lado en vez de investigar todo lo que esconde la ejecución de estas carreteras". Además asegura que "se tuvo mucha prisa en hacerlas porque sabían que no estaban haciendo nada bueno".

En este sentido, ha censurado que "nadie haya pedido daños y perjuicios a los responsables de los proyectos" ante las inundaciones que habitualmente se producen en esta carretera debido a las lluvias.

A la declaración de la miembro del GEN, le ha seguido la del arqueólogo Josep María López Garí, quien presentó denuncia ante Fiscalía por la destrucción del patrimonio provocado durante la construcción de estas vías, una denuncia que todavía no está resuelta.

El último en declarar este martes ha sido el ex tesorero del PP Balear y cuñado del expresidentes Jaume Matas, Fernando Areal. Ha negado todo conocimiento de las adjudicaciones de esas vías, del transcurso de las obras y del sobrecoste generado. Dice que no recuerda nada y no conoce a nadie.

