"Todas las adversidades que debemos superar, nos hacen más fuertes"

El centrocampista del Xerez C.D, José Vega, fue uno de los protagonistas del derbi del pasado domingo. Realizó un gran partido y suyo fue el gol del empate al transformar un penalti que le hicieron a Carlos Álvarez.

El jerezano está “satisfecho” con el punto logrado, pero ya piensa en el Ciudad de Lucena y asegura que "este empate será bueno si ganamos el domingo". De todos modos, no oculta la importancia del resultado: "El empate en Chapín es positivo porque seguimos manteniendo las distancias con ellos y continuamos en puestos de ascenso, que es lo más importante. Estamos trabajando bien, vamos partido a partido y estamos recogiendo nuestros frutos y disfrutando. A pesar de todas las adversidades, el equipo está unido y esto nos hace mucho más fuertes. Estamos arriba y no vamos a renunciar a nada, soñar no cuesta dinero. Creo que con el paso de las jornadas nos hemos ido consolidando, así que estamos aquí apostando por ello. Nosotros queremos subir sí o sí y estamos en el camino. La ilusión no la vamos a perder, todo lo contrario".

En el derbi hubo varias jugadas polémicas que Vega no entra a valorar, "porque son lances que pasan dentro de un partido y los árbitros muchas veces aciertan, otras no y deciden un partido. En este caso, creo que no nos ha favorecido pero lo importante es que el equipo ha estado muy bien, que ha dado la cara y que ha demostrado que puede ganar a cualquiera".

Preguntado por el Xerez DFC, reconoció que “no les había visto jugar ningún partido, sólo el de la primera vuelta cuando se enfrentó a nosotros, y no sé cómo suele jugar. Lo que sí sé es que tienen un gran equipo, con muy buenos jugadores, que va a estar al final arriba seguro".

Los azulinos reciben el domingo en La Juventud al Ciudad de Lucena y el choque será "muy difícil, ante un rival directo, que se ha reforzado y que tiene una buena plantilla. De todos modos, nosotros pensamos única y exclusivamente en nosotros, en mantener la misma dinámica y en seguir haciendo las cosas como seguimos haciéndolas. Es el único camino, estamos ahora en racha y hay que aprovecharla. Este empate será bueno ganándole al Lucena".

Por último, el xerecista, lamentó las condiciones en las que tienen que entrenar durante la semana, “todo es complicado, entrenamos en campos pequeños, algunos casi de tierra y con piedras, sí con piedras para que la gente lo sepa, pero ahí estamos. Los chavales están dando el callo, no falta nadie a entrenar y esto nos hace más fuertes, lo estamos demostrando. La gente sabe perfectamente lo que tenemos, está comprometida y queremos llevar el escudo del Xerez a lo más alto, estamos en ello pese a las adversidades", concluyó.

