El escrache a Susana en León

La andaluza Susana Díaz inició en Palencia un recorrido por Castilla y León con el fin de pulsar el ambiente, de sondear sus posibilidades antes de oficializar su candidatura a la secretaría general del PSOE. La cosa fue de más a peor. Al parecer, en Palencia el entusiasmo de la militancia asistente fue mayor que el registrado posteriormente en Salamanca y mucho menor en León. Incluso en Camponaraya un grupo de militantes le hizo un escrache para recordarle, al grito de no es no, que no estaban de acuerdo con los métodos de decapitación seguido contra Pedro Sánchez. Llamó también la atención que no se atreviera a organizar un acto electoral en la capital, y que se refugiara entre los alcaldes mineros pensando que la reivindicación carbonera pudiera compensar la falta de otros contenidos y adhesiones.

Porque adhesiones también ha tenido pocas. De hecho, excepto el secretario provincial del PSOE, Tino Rodríguez, que hizo de anfitrión en el periplo, el resto de los socialistas con más nombre se mostraron cautos, como recogía el Día de León en su edición del fin de semana. Pocos se quieren mojar en esta tierra con una candidata que solo suscitaría pasiones si fuera única. La cortesía en política no es suficiente aval entre los propios. Seguramente, Susana regresó a su tierra más preocupada, y con el ego más empequeñecido, de lo que estaba al subir Despeñaperros.

