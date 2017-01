Y Alex Gallar rompió su silencio. Sus primeras declaraciones del año tenían un momento escogido: su renovación con la Cultural después de unas semanas marcadas por la incertiumbre ante el interés de conjuntos de superior categoría, especialmente el RCD Mallorca. Por razones que las partes se niegan a explicar, a mediados de la semana pasada el futuro del jugador volvía a pasar por León con una sustancial mejora de sus condiciones, con un proyecto que siempre le colmó y con una figura, la de Rubén de la Barrera, nuevamente fundamental para hacer el resto.

"Estoy donde quiero estar. La Cultural ha confiado mucho en mi y es un proyecto muy ilusionante. Dije en su día que no tenía intención de salir y me rehago. Si hubiera querido otro deselance, se pudiera haber dado. He tenido relación con otros clubes, pero si estoy, aquí es porque quiero", afirmó el futbolista, que no desmintió contactos con el Mallorca: "me pude ver en Mallorca y en algún otro sitio. Todo han sido especulaciones. Nunca dije nada. No estoy decepcionado porque no ha salido otra opción y soy yo el que está animando a gente de mi entorno que pensaba que lo mejor era salir".

Gallar no entró en demasiados detalles de un proceso que se hizo muy largo y que, como él reconoció, terminó afectando a su rendimiento deportivo. "Con mi entorno he conseguido que esté solo centrado en los partidos. No he bajado los brazos ni dejé de meter el pie", señaló, mostrándose satisfecho por la revisión de su contrato que le coloca en el segundo escalón entre los jugadores mejor pagados. Si existe o no una cláusula de salida en verano a un equipo de superior división se lo guardan los protagonistas.

Flanqueado por Felipe Llamazares, el extremo se centró en lo que viene por delante, en una segunda parte de la temporada que tiene un claro objetivo, el ascenso, y que necesitará su mejor versión. "Tengo que darle las gracias al mister porque es la persona que más influido en mi. También con Felipe hablo mucho. Entre todos me convencen que es un gran sitio para crecer y un proyecto al alza. Soy importante por el rendimiento que estoy dando, pero tengo que mejorar muchas cosas en los partidos que vienen porque en este mes el equipo ha necesitado más de Gallar y no he sido capaz de darlo".

Y, después de reconocer una conversación con Aridai Cabrera donde el canario mostró su interés por el proyecto culturalista, se refirió por último al Mallorca y a aquellos que piensen que Gallar acabó sacando una buena tajada: "Que digan lo que quieran. Sé que hecho lo correcto en todo momento y no utilicé a nadie. Incluso la opción de quedarme aquí sale antes que el interés del Mallorca. Les digo que quizá nos veamos el año que viene y juguemos un gran partido".

Desde el club balear, Maheta Molango, su hombre fuerte, aseguró este mismo martes que "le felicito por su nuevo contrato. Suendo un jugador destacado en Segunda B le conocemos y es interesante. A partir de ahí, nunca se dio un paso como para generar esa discusión alrededor de él. La Cultural es un club amigo".

Comentarios