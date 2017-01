Presó provisional pel caçador que va matar dos agents rurals

El jutge ha decretat presó provisional, sense fiança, pel caçador, Ismael Rodríguez, acusat de la mort a trets de dos agents rurals dissabte passat. Ha pres la decisió després de la reconstrucció d'aquest doble crim, tot i que, encara no ha determinat si qualifica els delictes d'homicidi o d'assassinat.

Ho resoldrà, a mesura que avanci en la investigació d'aquest causa, en la que concreta que va disparar contra els agents rurals, després que aquest li diguessin ‘bon dia’ i li demanessin que descarregués l'arma.

Tal i com avançava SER Catalunya, el jutge manté en base a l’informe forense que són 4 trets, els que va disparar, dos a cadascun d’ells. A un dels agents, al cap i al coll; i a l'altre, al cap i tòrax. I no són tres com diu l'acusat.

Tampoc es creu que fossin a una distancia de 10 a 15 metres com ha relatat el caçador en l’interrogatori judicial, sinó que són fets des d’una distància molt propera que ha d'acabar de determinar l'informe pericial

Queda per saber, si va recarregar l'arma després dels tres primers trets per fer un quart dispar més o bé l’escopeta semiautomàtica no duia el dispositiu de seguretat que es obligatori en la normativa de caça –dispositiu que limita a tres els tirs consecutius que es poden fer. També li imputa els delictes d'atemptat a l'autoritat i tinença il·lícita d'armes.

La conselleria d’Agricultura es personarà com acusació particular contra aquest caçador de 28 anys.

Comentarios