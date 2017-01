Recurre para que le devuelvan los 8.550 euros de los desplazamientos para recibir un tratamiento en Ferrol

La familia de la anciana de As Nogais que abonó 8.550 euros para recibir un tratamiento en Ferrol en cama hiperbárica luego de sufrir un cáncer de mama exige la devolución íntegra de la cantidad, y no solo los 0,12 euros por kilómetro que el Sergas está dispuesto a sufragar.

Ante la negativa del Sergas a reembolsar los 8.550 euros, la familia ha presentado un recurso potestativo de resposición el pasado viernes ante el Área de Gestión Clínica, fundamentado en el estado de salud de la mujer y apoyado en que después del tratamiento estuvo ingresada dos veces más.

La hija de la paciente, Teresa Rodríguez, ha avanzado que, en caso de obtener de nuevo una respuesta negativa, iniciarán los procedimientos oportunos por la vía judicial.

El Sergas alega que la mujer no reunía los requisitos para desplazarse en ambulancia a Ferrol, pese a que vivía en As Nogais y no podía sentarse, según relata su hija. De hecho, tenía que utilizar calmantes para aguantar los viajes a Ferrol, ida y vuelta, durante cuarenta y cinco días.

Rodríguez admitió que el Sergas ofrece los 0,12 céntimos por kilómetro que abona por desplazamientos médicos, si bien le parece "de justicia" que a su madre le devuelvan la cantidad "íntegra" porque tenía que haber sido trasladada en ambulancia.

