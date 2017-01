Cifuentes negociará con Carmena para evitar el derribo total de las instalaciones deportivas del Canal Isabel II

Desde hace días, los padres que tienen a sus hijos inscritos en las actividades deportivas de las instalaciones del Canal de Isabel II, en el barrio madrileño de Chamberí, están recibiendo una carta en la que les comunican que ya no les matriculen en el mes febrero porque cesan las actividades de forma definitiva. El motivo es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a la Comunidad de Madrid a derribar íntegramente esas instalaciones porque el Gobierno de Aguirre las construyó de forma “ilegal”.

Hasta ahora, el Gobierno de Cifuentes siempre había defendido su intención era “clausurar” ese campo de golf “en 2018”. Pero ahora, la Comunidad de Madrid está dispuesta a buscar una vía alternativa para evitar el derribo total. Eso es lo que les han pedido los propios vecinos de Chamberí. La mayoría coincide en que es inviable mantener el campo de golf, pero sí quieren que se respeten la pista de atletismo, y los campos de fútbol y de pádel. Por el momento, la Comunidad de Madrid ya está elaborando “un plan de demolición”, según ha explicado el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, pero en paralelo “intentaremos resolver con el Ayuntamiento de Madrid la legalización de la parte de las instalaciones que a los vecinos les parece pertinente que permanezca”. Si el ayuntamiento legaliza parte de las instalaciones, el juez podría aceptar que solo se derribe el campo de golf. Ese en el esquema que maneja el Gobierno de Cifuentes, pero no es algo seguro. Es más, el propio Garrido advierte de que “yo no sabemos si esto es posible al 100%, quizás la sentencia no obligue a demoler el 100% de las instalaciones y no tengamos más remedio que acatar la sentencia”.

Fuentes municipales han asegurado a la SER que la intención del Ayuntamiento de Madrid también va en esa dirección, "es lo que quieren los vecinos", su predisposición parece clara, "vamos a facilitar las cosas para que se puedan mantener las instalaciones deportivas", a excepción del polémico campo de golf.

En el mes de septiembre del pasado año, la Comunida de Madrid anunció que no recurrirían la sentencia al Tribunal Supremo, la intención del ejecutivo regional, por entonces fue: "proceder a retirar las instalaciones de golf".

Comentarios