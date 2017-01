Turismo hipersensible

¿Por qué nos afecta más la muerte de un turista que la de un trabajador, cuando se trata de la misma persona?

Treinta víctimas mortales en una discoteca de Estambul crean mayor conmoción que los centenares de muertos ese mismo año en otros enclaves de Turquía.

Y lo mismo sirve para los muertos en el Bataclan de París, o en una playa de Túnez. El dolor es superior si la tragedia ocurre en lugares de ocio.

La vida no es sagrada, pero las vacaciones, sí.

Se ha vuelto a comprobar en la implosión del hotel italiano Rigopiano, que se vendía como un oasis de paz al pie de las montañas que lo han devorado mediante un alud.

Ya habrán entendido que nos vamos acercando a Balears, donde tenemos más turistas que trabajadores.

Frente a quienes quieren convertir a las islas en la sede de una competición interminable de disciplinas extremas, atraemos a los turistas de bajo riesgo. O mejor, a los que huyen de un turismo de alto riesgo.

La industria del bronceado es hipersensible, más delicada que las pieles que broncea.

Es bonito decirlo cuando no ha pasado nada, el turismo no puede permitirse el mínimo fallo. El que avisa no es traidor.

