Molango: "Con Lekic sabíamos lo que fichábamos"

A falta de una semana para el cierre del mercado de fichajes de invierno el Real Mallorca sólo ha fichado a dos futbolistas, el lateral izquierdo Saúl García y el mediocentro Sasa Zdjelar, y no ha dado salida a ninguno de los jugadores de la actual plantilla.

El consejero delegado del club, Maheta Molango, repasa la situación del equipo ante el próximo cierre del mercado de fichaje el 31 de enero. A continuación se detallan sus declaraciones más destacadas.

Lekic y su buen momento de forma. Ha marcado tres goles en los últimos tres partidos: "Me alegro mucho por él. Sabíamos lo que fichábamos. Todo en la vida requiere un tiempo de adaptación y de confianza y al final si tu das oportunidades y el jugador tiene cualidades, tiene que ir bien. Pero no pasemos ahora de un extremo a otro. Lekic es un delantero con muchas condiciones, que ha jugado en Primera División y ha marcado goles y ahora debemos dejarle seguir trabajando. Sabíamos lo que fichábamos. Es un buen delantero que va a marcar goles, por lo tanto, dejemos que trabaje tranquilo que siga sumando".

Posibles fichajes: "El enfoque sigue siendo el mismo que desde el principio. Si fichamos algo tiene que ser para mejorar lo que hay, pero yo pienso que tenemos que aprovechar más a los que están y dar oportunidades a los jugadores de la casa como por ejemplo James, Ángel Sánchez o Juanjo Nieto. Si encontramos a gente que pueda mejorar, fantástico, pero sino con lo que hay y lo que podemos subir del filial creo que hay equipo para hacer las cosas bien".

Necesidad de dar salida a jugadores para poder fichar: "No tiene porque ser así. Para que vengan alguien tiene que ser para que mejore lo que hay y nos permita dar un salto de calidad, sino vamos a valorar otras opciones".

Posibles salidas de jugadores que no juegan: "Es difícil saber si se irá algún jugador porque depende de muchos factores, de las ofertas que puedan llegar y de que se den las circunstancias para que los jugadores quieran salir. Es cierto que puede haber algún movimiento pero a día de hoy es difícil decir si habrá salidas o no".

Predisposición de jugadores a salir en este mercado de invierno: "No lo se. Los jugadores son profesionales y quieren jugar y cuando tú no juegas quieres jugar más, ¿no? A partir de ahí también entiendo que tienes un contrato y hay que valorar si lo que te ofrecen es suficiente como para plantearte salir".

Posible salida de Óscar Díaz que parece no contar para el entrenador Javier Olaizola: "Díaz es uno más, está entrenando bien y a partir de ahí es el entrenador quien decide si juegas o no. Es lo que tiene el fútbol, que aveces juegas y otras no. Hay competencia y los que están jugando ahora lo están haciendo bien. Lekic marca goles, Brandon está a un buen nivel, Lago Junior está jugando más arriba y eso restringe sus oportunidades pero eso es parte del fútbol profesional".

El centrocampista Damià Sabater y su poca participación en el equipo con Javier Olaizola: "Damià es un jugador con el que contamos. Por temas puramente técnicos no ha tenido muchos minutos esta temporada y es una situación que hay que valorar, pero para que pueda salir tienen que darse ciertas circunstancias. Contamos con él y habrá que ver lo que pueda surgir. le queremos ver jugar, que no juegue no es positivo pero es por razones puramente técnicas".

