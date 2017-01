Katsikaris toma las riendas ante el Herbalife este miércoles

El UCAM Murcia CB ha presentado de forma oficial a su nuevo entrenador, Fotis Katsikaris, que ha reconocido de inicio que la situación ha sido muy 'incómoda' desde que le destituyeron como entrenador del Lokomotiv Kuban, ya que "me vine a Murcia porque aquí están mi mujer y mi hijo", pero trató de no acercarse al Palacio para evitar malos pensamientos. Ha mencionado que "no es agradable. Quiero mandar un abrazo y mucho ánimo a Óscar, gran persona y gran entrenador, que ha realizado un buen trabajo y los resultados no han acompañado, como me sucedió a mí hace unos meses". Fotis regresa a Murcia con el reto de la permanencia...

Tras 6 meses, Fotis Katsikaris vuelve a sentarse en el banquillo del UCAM Murcia CB y lo hace para tomar las riendas ante un partido de EuroCup. Por otra parte, cuando Alejandro lo llamó para iniciar su segunda andadura al frente del equipo, la decisión se tomó rápidamente: "No tuve que pensar mucho cuando me llamó el presidente. La confianza es lo más importante en la vida y todo el club me la ha demostrado. Considero al UCAM Murcia CB como una familiar, y aquí no ha cambiado nada". Este miércoles, a las 20:45 y en el Palacio de los Deportes, una nueva puesta de largo.

José Luis Mendoza, presidente, ha rectificado aquello que dijo sobre "mientras que yo sea el presidente, este señor no volverá a entrenar aquí", porque no se despidió de él en su día. Desconocía que hubiese una carta, y ha pedido disculpas...

Comentarios