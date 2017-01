El autónomo español "especie en vías de extinción"

Desciende el número de autónomos en Palencia, noticia de hace unos días. En nuestra provincia hubo más antes de la crisis y ahora hay muchos, más de 13.800. Pero sólo en 2016 perdimos a 242.

El autónomo no coge bajas, lleva el trabajo a casa y mueve el país. La economía española la mueven, en gran medida, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Aunque como me decía el otro día uno: “tengo la sensación de trabajar para otros, de trabajar para hacienda”.

Muchos pagan nada menos que el 21 por ciento de IVA de todo lo que facturan, además de la cuota mensual que, en muchos casos, es de más de 300 euros. Este 2017, para “seguir ayudándoles” les han notificado que no podrán fraccionar el pago trimestral, que si quieren hacerlo pidan un crédito al banco (como si pudieran).

Por todo el autónomo lleva camino de ser “especie en vías de extinción”… en España. Tanto que muchos jóvenes han preferido ya establecerse como tales en otros países. En Francia donde, por ejemplo, no pagan nada el primer año para ayudarles a establecerse. En Italia donde no hay cuota fija sino que pagas el impuesto según actividad y rendimiento.

En el Reino Unido donde no existe la declaración trimestral de IVA o en Alemania donde, por buscar otra ventaja importante que aquí no hay, no pagas impuestos anticipadamente de lo que aún no has cobrado.

España es el único país donde, generes lo que generes, debes pasar por caja y pagar mensualmente por ser autónomo, no menos de 200 euros (salvo la oferta de 50 euros mensuales los primeros meses). Y también donde, cobres o no las facturas, debes pagar cada trimestre.

Es cierto que solo hay prestación por desempleo aquí y que la asistencia sanitaria es de las mejores del mundo pero tanto como que, da la sensación de que se pueden hacer mejor las cosas para que el dinero se reparta, para que todo el mundo tenga trabajo y pueda vivir dignamente.

Confrontar la realidad con las políticas para las grandes empresas es obsceno, injusto y desproporcionado. Los grandes tributan en otros países y hasta les concedieron una amnistía fiscal.

Se puede hacer mejor pero ese “mejor” supondría quitar parte del pastel a los poderosos. Por eso las políticas van encaminadas, tristemente, a lo que antes sólo pasaba en tiempos de crisis y ahora es parte del sistema: que los ricos cada vez sean más ricos… y los pobres, incluidos los autónomos, más pobres.

Comentarios