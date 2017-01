Oberena ya es filial del Athletic Club de Bilbao

Crónica de un divorcio anunciado. Así se puede titular el fin de la relación entre Osasuna y Oberena. Ya se habían roto hace 3 años cuando el club rojillo dejó de pagar lo firmado por problemas económicos y Oberena llevaba el caso a los tribunales: "Al enquistarse las relaciones entonces, la sección de fútbol pidió permiso para empezar a negociar con otros clubes y han llegado ofertas de varios equipos de Primera", ha explicado Armando Redondo presidente de Oberena.

Entonces Osasuna planteaba una contraoferta a la presentada por el Athletic Club de Bilbao. El presidente rojillo Luis Sabalza aseguraba que reflejaba "el 95% de las peticiones de Oberena" y que entonces "la pelota estaba en el tejado de Oberena". Desde el club manguiverde tardaron escasos minutos en decir que no tenían oferta alguna a través de redes sociales.

El presidente de Oberena ha justificado la decisión de ser club convenido del Athletic Club de Bilbao en nuestros micrófonos: "No hemos mirado por Osasuna, hemos mirado por Oberena. La propuesta rojilla no se acerca a la de los vizcaínos que nos permite dotar de los recursos necesarios a nuestra entidad para mejorar la educación futbolística y personal de nuestros chavales", explicaba Redondo. Así mismo, añadía que entendía el malestar de los socios y socias de ambos clubes navarros y reconocía que a él como navarro también le "duele no poder llegar a un acuerdo con Osasuna". De momento, no se han hecho públicos los detalles económicos del convenio que convierte a Oberena en el sexto club navarro filial del Athletic Club junto con Txantrea, Pamplona, Falcesino, Aluvión y Tudelano.

