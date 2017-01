Test per prevenir el càncer de còlon

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya fa temps que treballa en el que es coneix com el Programa de Detecció Precoç del càncer de còlon i recte. És un programa que funciona de la mateixa manera que el de mama: els Centres d’Atenció Primària fan una crida a les persones que entren dins el programa i se’ls fa una prova preventiva per detectar qualsevol anomalia i combatre-la amb temps.

El Programa de Detecció Precoç del càncer de còlon i recte ja es duu a terme des de fa dos anys a les Terres de l’Ebre, i des de l’any passat al Baix Camp, al Priorat, a l’Alt Camp i a la Conca de Barberà. Amb la implantació també al Tarragonès, s’estima que es faran testos cada dos anys a més de 180.000 persones a tota la demarcació.

Els homes i les dones d’entre 50 i 69 anys estan cridats a fer-se la prova preventiva, que busca sang oculta a la femta. El doctor Jaume Galceran, epidemiòleg de la FUNCA, la Fundació Lliga per la Investigació i Prevenció del Càncer, explica que ‘la persona en qüestió s’adreça al seu CAP, allà li donen un kit amb unes instruccions’. Quan arriba a casa, i un cop ha defecat, l’usuari ‘utilitza un pinzell del kit per prendre mostres i dipositar-les dins d’un petit tub’. És aleshores quan la persona torna al CAP i allà li faran les anàlisis pertinents.

Segons Galceran, entre un 5 i un 6% dels casos donaran positiu de sang oculta en femta. Això, però, no vol dir que el pacient tingui càncer, perquè aquest factor pot venir donat per diverses causes. Però es faran un miler de colonoscòpies preventives només al Tarragonès cada any.

A la demarcació, segons estimacions del Departament de Salut, es detectaran aquest 2017 uns 700 nous casos de càncer de còlon i recte. Aquest tipus de proves preventives ajuden a detectar-los precoçment i a combatre’ls amb més força.

Comentarios