Llum verda al cinema de la Fira tot i els retrets entre socialistes i l’oposició

Llum verda al futur cinema de la Fira Centre Comercial de Reus. El vot favorable del PSC ha permès tirar endavant la proposta del govern de Carles Pellicer de renunciar al local municipal del qual disposen situat al complex comercial. Això, però, en una sessió plenària d’aquest dilluns, farcida d'atacs entre l'oposició i els socialistes. Les crítiques s'han centrat en la negativa de cedir l'espai sense unes compensacions econòmiques clares. De fet, el govern ha recordat que Metrovacesa havia cedit el local per donar-hi un interès públic. Amb aquest pas als cinemes, el regidor d'Urbanisme, Marc Arza ha defensat que ‘es tracta també d'un interès de ciutat’. Així mateix, el portaveu del PSC, Andreu Martín, ha defensat la seva posició davant de la resta de l’oposició. ‘M’han arribat molts missatges de persones preocupades perquè es tirés aquest projecte endavant. Ara, no d’aquí a un temps, ja que donarà lloc de treball i evitarà que alguns negocis potser tanquin’, ha defensat.

Tot plegat en un plenari en el qual el mateix alcalde, Carles Pellicer, ha reconegut que encara no han abaixat els sous tal i com s'havia acordat a instàncies d'una moció del grup de Ciutadans, la primavera passada. El portaveu de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, ha detallat que estan estudiant prendre mesures al respecte. ‘Vam demanar els comptes per saber si realment els han baixat o no i, quan els tinguem, portarem el cas fins a on faci falta’, ha dit.

Pel que fa a les mocions, tot i un extens debat que van obligar a l’alcalde a moderar bruscament les intervencions, es va acabar aprovant una demanda de la CUP de retirar la simbologia franquista que queda a la ciutat. D'altra banda, en el plenari d'ahir Unió va deixar de tenir representació a l'Ajuntament de Reus. CiU ha demanat que el grup municipal es passi a dir Partit Demòcrata i ha absorbit els dos representants d'Unió al consistori, Hipòlit Montseny i Joaquim Enrech. També han pres possessió dues regidores, la socialista Carmina Pozuelo i Marta Puig de la CUP, qui va rebutjar la medalla i el pin que li correspon com a regidora.

