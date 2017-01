Naturpellet Segovia cede a Jorge Martín al CD Rivas Futsal

El jugador madrileño llegó en verano para reforzar la plantilla segoviana pero el salto de categoría juvenil a Segunda División ha sido demasiado grande. La competencia es muy grande y el internacional sub 18 no ha podido disfrutar de minutos.

Por este motivo el club segoviano ha decidido ceder a Jorge a Rivas con la intención de que la adaptación a la categoría sea más rápida. El cuerpo técnico considera que es un jugador con un enorme potencial que puede aportar mucho en un futuro. Jorge valora su paso por Segovia como una experiencia positiva: “lo he vivido con mucha intensidad, me he divertido mucho día tras día y me ha gustado trabajar con el grupo que es de mucha calidad en todos los sentidos”.

