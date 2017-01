Els Liberals demanen els contractes dels directius del SAAS

El grup Liberal ha entrat a Sindicatura una demanda d'informació sobre la contractació de tots els directius del SAAS.

Ho fa després de fer-se públiques les condicions de l'acomiadament de l'ex director econòmic de l'ens, Quirze Font, que, recordem, comporta el pagament d'una indemnització de 70.000 euros.

Els liberals denuncien que, malgrat les irregularitats de la seva gestió, la rescissió del contracte de Font es va tramitar de manera no causal, fet que obliga al pagament d'aquesta compensació econòmica. És per aquest motiu que la formació vol estudiar el contracte laboral de l'ex director econòmic del SAAS, així com l'informe jurídic que va avalar les condicions del seu acomiadament, amb la conseqüent indemnització de 70.000 euros.

La consellera general del grup liberal, Carine Montaner, ha estès aquesta demanda d'informació a la resta de directius del SAAS i exigeix una còpia de tots els contractes vigents dels responsables de l'ens per constatar la seva situació contractual, les seves tasques i el cost econòmic que representen per al Servei Andorrà d'Assistència Sanitària.

