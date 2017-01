El Trofeu Borrufa celebra les noces de plata amb 230 participants

Les inscripcions encara continuen obertes i a hores d'ara hi ha 230 inscrits. En total hi haurà 31 equips repartits entre categories sub14 i sub16.

El president del Comitè Organitzador, Xavier Ajona, ha explicat que es tracta d'una competició que ja porta molt de temps consolidada i que aquest any l'afronten amb més il·lusió, tenint en compte els 25 anys.

Entre els països que ja han confirmat la seva assistència hi ha França, Itàlia o Rússia. Ajona, com ja havien fet els anteriors organitzadors, ha tornat a manifestar el desig que algun dia puguin participar els països nòrdics com Àustria, que per culpa de calendari no poden venir.

Pel que fa a l'equip andorrà, l'objectiu és que puguin millorar els discrets resultats aconseguits l'any passat.

