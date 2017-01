El pilot català resident a Andorra, Aleix Espargaró, serà l'entrevistat estrella de La Graderia d'aquest dimecres.

Albert Sanjuan entrevista el pilot català a partir de tres quarts de 4 de la tarda sobre l'inici de temporada, el proper 26 de març amb el GP de Qatar però també analitzarem com se sent a Andorra i li demanarem per les darreres declaracions d'Àlex Crivillé.

L'entrevista, com sempre, es pot seguir per la 102.3FM o per streaming a través del web www.cadenaser.ad.

