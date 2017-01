Mellet: "Yo no conozco cómo se hace un concurso público"

"Yo no conozco cómo se hace un concurso público", "yo no negocié con Sando que se puntuara nada" en ese concurso público que acabó ganando la empresa malagueña, que ya poseía los derechos de superficie de las parcelas. "La función de Crespo (exconcejal del Ayuntamiento y acusado) era la misma que la mía, seguir los criterios de los técnicos porque no somos entendidos en la materia". Así lo ha dicho el exdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet, a preguntas de las acusaciones.

¿Cuándo supo que se iba a convocar un concurso y que no habría adjudicación directa del suelo le dijo a Sando que iban a ser los adjudicatarios?, ha preguntado el fiscal. "Nunca, sería absurdo que les prometiera algo sobre lo que no decido", ha respondido el acusado, el primero que declara de los diez acusados en este juicio.

Mellet ha repetido que él ni dio instrucciones ni participó en la elaboración de las cláusulas del pliego del concurso público que convocó Mercasevilla para vender el terreno. Cláusulas que supuestamente beneficiaron a Sando porque puntuaba poseer esos derechos de superficie a los que se había subrogado meses antes.

El pliego, ha insistido a preguntas del fiscal, recibió el visto bueno del interventor municipal y fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Sevilla.

Mellet ha contado que él era partidario de vender ese suelo en subasta para conseguir cuanto más dinero mejor pero el secretario del consistorio aconsejó que para evitar especulaciones se convocará un concurso. Desde entonces se limitó, ha repetido varias veces, a "canalizar" la documentación de los técnicos. Documentación que ni siquiera leía y los técnicos trabajaban con libertad.

Mellet ha negado que diera órdenes a esos técnicos de que introdujeron una cláusula para puntuar que las empresas ofrecieran ayudar al traslado de Mercasevillla a los terrenos de Majaravique.

La vista seguirá este miércoles. Mellet tiene que responder a todas las defensas.

Sando ganó el concurso. Ofreció 106 millones de euros por el suelo. Noga ofrecía 50 millones más, lo que según la Fiscalía causó un perjuicio económico al Ayuntamiento de Sevilla.

Mellet, los exconcejales del PSOE e Izquierda Unida, Gonzalo Crespo y Antonio Rodrigo Torrijos, y otras siete personas se sientan en el banquillo y se enfrentan a dos años de cárcel que les pide el Ministerio Público.

