Rubén Pardo: “Se puede hacer un gran año”

Rubén Pardo está contento por jugar la segunda vuelta vestido de verdiblanco. Lo tuvo claro en cuanto salió la opción del Betis, y está así de convencido en su presentación, de que la temporada acabará bien: “Vengo a Sevilla ayudar al Betis”, ha dicho Rubén Pardo antes de destacar que “el Betis, desde que hablé con mi agente, era una opción que me gustaba mucho. Las veces que he venido a jugar a este estadio me ha impresionado. El proyecto lo veo ambicioso. Desde el primer momento lo teníamos claro tanto mi familia como yo. Estoy contento de estar aquí”.

El jugador ha declarado que está en condiciones de competir. “Mañana me voy a entrenar normal. Hablaré con Víctor y desde el primer momento quiero empezar con el grupo porque vengo para ayudar”, ha dicho Rubén Pardo que, a continuación, reconoció haber seguido a su nuevo equipo “porque tenía claro desde hace tiempo que me gustaba mucho el Betis. Ha tenido partidos mejores y peores. Veo a un equipo con muchas cualidades. Creo que se puede hacer un buen año”.

Por último, el futbolista se ha pronunciado sobre su ubicación en el terreno de juego. “Me encuentro bien en las tres posiciones del centro del campo. Me gusta ver el juego de cara. Ahí es el sitio en el que me encuentro más cómodo, pero el míster es el que decide. Yo me amoldo a lo que él quiera. En la Real y en la selección en las categorías inferiores he jugado en todas, pero disfruto más con el fútbol de cara”.

Comentarios