"Males notícies"

Hui no estarà en les taules de les redaccions. No estarà en el bar. No estarà en la paradeta on si estava des de fa més de mig segle. Hui la Comunitat Valenciana té un diari menys. I no és una bona notícia. Una capçalera que no està, la de "La Verdad" d'Alacant en el dia de San Francisco de Sales, el patró dels periodistes. Trista ironia.

