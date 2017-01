Jose: "Me sentó un poquito mal que Herrera hablara con la prensa"

Jose salió a rueda de prensa para explicar sus sensaciones después de que Herrera dijera tras el partido del sábado que no le veía como antes y que debía recuperarse. El delantero se ha quedado fuera del once últimamente y expresó su decepción por las palabras del técnico: "Habló conmigo antes del partido de Oviedo y me sentó un poquito mal que luego se lo dijera a la prensa, no me lo esperaba". El jugador se centra ahora en recuperar la forma y en volver a entrar pronto en el equipo.

