504.645 Tarjetas Verdes

El número de tarjetas verdes de Vitrasa y por tanto el número de viajeros que tienen el billete subvencionado es a día de hoy de 504.645, que son muchas que ciudadanos censados hay en la ciudad, que no llegamos a 300.000. Y esto es así porque las tarjetas o no caducan o si la tienen caduca dentro de 20 o 30 años. Es decir que muchos ciudadanos no censados en Vigo que tenían la tarjeta verde antes de que el concello la limitase a los empadronados siguen con ella, y por tanto disfrutando de la tarifa subvencionada. Por cierto que desde que se impuso esa limitación el número de tarjetas ha crecido en 37.850. Se supone que esto sí,son todos vigueses.

