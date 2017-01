’Peinador certifica su continuidad

El aeropuerto de Peinador obtendrá, lo más tardar en abril, la certificación en seguridad operacional que exige Europa a todas las terminales para seguir funcionando más allá del próximo año. Ese es el principal reto de Peinador para este 2017 en el que se espera alcanzar el millón de pasajeros. Eso y un nuevo destino internacional que se está negociando para el medio plazo. 954.006 pasajeros pasaron por Peinador el año pasado. Una cifra, lejos del récord absoluto de nuestra terminal, 1millón400ypico mil en 2007, pero que hacía años que no se veía. La llegada de ryanair, aunque no ha sido la única buena noticia, ha marcado un antes y un después. El 2017 que se presenta, pues, a priori bueno. Las noticias que hablaban de la pérdida de destinos en las islas no son oficiales y por tanto está por ver. Lo que sí es seguro que Ryanair aumentará dos destinos internacionales: Milán y Edimburgo y se trabaja con sigilo en un nuevo destino fuera de nuestras fronteras Y es que Peinador seguirá operando al tener ya prácticamente ultimada la certificación europea de seguridad operacional. Las obras en el sistema antiniebla hace un par de años se enmarcan precisamente en esta tarea. Un sistema por cierto que siempre funciona, otra cosa es que los pilotos estén preparados para operar con él, lo que no siempre pasa si son novatos, por eso a veces se siguen desviando vuelos.

