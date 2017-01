Condena sin duda: intento de asesinato

La Audiencia Provincial no ha tenido dudas y considera probada con claridad la intención del anciano de Morales del Vino, Ángel Nieto Francisco, de dar muerte a su ex pareja en plena calle en Morales del Vino en octubre de 2015. Afortunadamente no lo consiguió, a pesar de que “el procesado desplegó una conducta idónea para conseguir su propósito”, refleja la sentencia.

La Audiencia Provincial considera probados todos los hechos imputados al acusado, de 88 años de edad, y lo condena a 9 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, más otros 3 años de prisión por un delito de lesiones y 6 meses más de cárcel por un delito de amenazas.

Igualmente es condenado a 15 años de alejamiento de la víctima, su ex compañera Rosalía, a la que deberá indemnizar con 23.500 euros por lesiones y secuelas. Igualmente debe indemnizar con 3.000 euros por lesiones y perjuicio estético al guardia civil retirado, Antonio, al que acuchilló cuando intervino para evitar la agresión.

Igualmente, debe afrontar los 5.034,61 de los gastos de atención a las víctimas en el hospital Virgen de la Concha, además de los intereses legales y las costas del proceso.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

