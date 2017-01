Oliván: "El decreto contiene una trampa"

Los afectados por cláusulas suelo han de reclamar y hacerlo asesorados. Es la principal recomendación que hacen desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) tras la publicación del Real decreto de medidas urgentes. Una norma que, según su portavoz, es "inútil e ineficaz" porque no aporta nada nuevo a la situación que teníamos hasta ahora.

Desde UCA consideran que, de nuevo, se beneficia a las entidades financieras y no a los consumidores. "Tienen que reclamar cuanto antes, pero no tienen que hacerlo sin el debido asesoramiento porque el decreto contiene una trampa que es la de aceptar otras formas de compensación que no sean la del abono en cuenta de las cantidades pagadas indebidamente", ha explicado su presidente José Ángel Oliván.

La novedad es que se da un plazo de tres meses a los bancos para que resuelvan la situación y, en caso de que la respuesta sea negativa, queda abierta la vía judicial. Además, el preidente de UCA ha aclarado algunas cuestiones de carácter fiscal, que a veces sirven de amenaza para firmar acuerdos. "El decreto no dice que las costas vayan a ser a costa de los afectados, en caso de que la cantidad sea igual o inferior a la que les ha planteado el banco. Lo único que dice es que el banco no tendrá que pagarlas".

Además, Oliván ha hecho un llamamiento a las entidades financieras, algunas de nuestra comunidad, que se niegan a anular estas cláusulas suelo. "Hay que recordar que el Tribunal Supremo no dijo que las cláusulas suelo fueran ilegales, dijo que eran nulas por cómo se habían vendido e informado a los clientes. Dudo mucho que las entidades que se están negando a devolver esas cantidades tuvieran una praxis bancaria diferente a esas entidades", ha añadido el presidente de UCA.

Se estima que hay 1.400.000 afectados por cláusulas suelo. 40.000 de ellos en Aragón.

