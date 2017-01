El Defensor del Paciente tramitó 47 denuncias en Ávila el pasado año

Los retrasos en el diágnóstico, la lista de espera con el agravamiento de la situación del paciente o la neigligencia médico-sanitaria han sido los principales motivos por los que los abulenses han recurido a la Asociación del Defensor del Paciente para tramitar sus reclamaciones ante la administración sanitaria. Durante el año 2016 fueron las 47 denuncias procedentes de nuestra provincia. En toda Castilla y León han sido 641 casos.

Según explica la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores "cuando la gente llega a nosotros es porque ya está cansada de hacer reclamaciones, de que no les contesten, que no les solucionen lo que está pasando". Y es que consideran que los Servicios de Atención al Paciente "ni son independientes, ni les solucionan al paciente nada". Por ello aboga por la creación de una "figura independiente" que pudiera intervenir entre la administración y los pacientes.

Sobre la pérdida de pruebas diagnósticas en el Complejo Asistencial de Ávila, desde esta asociación denunciaron el caso ante la Agencia de Protección de Datos y pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía. "Algo que no es permisible ni se puede tolerar" dice Carmen Flores.

Acerca del recorrido que tienen los temas que acaban en el Defensor del Paciente, su presidenta señala que lo primero que hacen es que los abogados los analicen "y ellos son los que dicen si debe ir por tribunales, si se sigue adelante o no porque no se va a poder demostrar o si le va a costar más dinero al paciente que lo que se va a reclamar. Pero todos los casos son muy estudiados, no se lleva todo a los tribunales".

