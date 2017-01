"Sé que les he robado sus derechos, pero nunca oculté a mis hijas"

Judith, la madre de las cuatro niñas encontradas el pasado diciembre sin escolarizar, sin cartilla sanitaria y sin estar inscritas en el Registro Civil, está desesperada por recuperar la custodia de sus hijas.

La mujer confiesa que su error estuvo en no inscribirlos en el registro civil por miedo. Con el primero no lo hizo en tiempo y les aseguraron que eso era un delito. Con el segundo, se les traspapeló uno de los documentos requeridos para el registro y tampoco lo hicieron, y con los siguientes ya decidieron no registrarlos. Aún así, Judith afirma que, mientras su hija mayor sí acudía al colegio, las demás recibían clases en su propio domicilio con cuadernillos y sostiene que nunca las han escondido.

Fue el pasado mes cuando la Policía se presentó en su casa junto con su marido para llevarles a declarar al Juzgado por este delito y llevarse a las menores a un centro de acogida. Judith reconoce que fue el peor día de su vida y pasó toda la noche despierta a la espera de que regresaran sus hijas a su domicilio.

Ahora, los padres de las niñas, que ya han sido escolarizadas por la Administración, las han inscrito en el Registro Civil y esperan poder recuperar su custodia en los próximos meses.

