Setién pide más de dos millones de euros al año para renovar

Quique Setién ha dicho por activa y por pasiva que se quiere quedar en la Unión Deportiva Las Palmas y que su propuesta es de tres temporadas más. Aunque todos quieren que se quede, Miguel Ángel Ramírez desveló que no será fácil, aunque espera que las negociaciones lleguen a buen puesto.

“Setién nos hizo su propuesta en la que habla de unas cantidades económicas, unos bonus y una inversión para hacer fichajes. Quiere tres años de contrato, pero el caché que propone es importantísimo para nosotros, tanto que nunca le ha pagado ni a un jugador el caché que él me propone. No somos un equipo de Europa League ni Champions y como ha dicho muchas veces que para él el dinero no era el problema, si eso es así, va a seguir aquí”, detalló Ramírez en los medios del club.

Reconoce que todos en la entidad “estamos encantados con su trabajo y que nuestro hábito es firmar un año, pero con Setién no habría problema en este contrato. Si aceptamos los tres años y tenemos que despedirlo, le pagaríamos sólo esa temporada. Luego está el tema de la inversión en fichajes, que no es nuestra política porque apostamos por la cantera. Quique es un hombre muy de club y nunca hemos tenido ningún conflicto y no lo vamos a tener ahora”, añadió.

Lo que sí ve como un inconveniente es “la cantidad económica”, que se tratará en el transcurso de esta semana. “Se tiene que sentir valorado y creo que eso se lo damos. Quiere un proyecto a largo plazo para poder trabajar y en eso no debe ser un problema lo económico”.

Según ha podio saber AS, su propuesta económica supera los dos millones de euros por temporada como fijo, mientras que con variables, con el logro de los objetivos marcados entre las partes, se pasaría los dos millones y medio, una cantidad muy lejana a la propuesta inicial realizada por parte del club, que le dejaría como el mejor pagado de la entidad. La propuesta de Setién cubriría su sueldo, el de su segundo, Eder Sarabia, y el del preparador físico Fran Soto.

