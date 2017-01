Calleri: "No sé si voy a jugar en el Las Palmas”

El culebrón del fichaje del delantero argentino Jonathan Calleri por Las Palmas prosigue su curso y nadie puede afirmar, salvo los ejecutivos del West Ham, lo que pasará. El club inglés había acordado todos los términos del pase hacia el conjunto canario, pero el paso de las horas hace que toda la operación se complique cada vez más.

Todo parecía hecho, pero el primer gol que hizo este pasado sábado a con el escudo de West Ham podría haber cambiado la situación de mercado: "No sé si voy a jugar en el Las Palmas, la situación debe resolverse pronto", dijo el atacante a Tuttosport. Algunas fuentes apuntan desde Inglaterra a que el conjunto londinense le ha dicho al atacante que se quedará hasta final de temporada.

Por otra parte, el presidente de los amarillos, Miguel Ángel Ramírez, explicó en los medios de la entidad que “si no hubiese trascendido lo de Calleri y Hernán Toledo a lo mejor ya hubiesen estado aquí. Sus cesiones las cerré hace más de un mes, pero hay un equipo de fútbol que te lo tiene que ceder. No es fácil porque hay unos representantes en América, otros en Europa y los equipos que han pagado para que estén en esos equipos como West Ham y Fiorentina. Yo lo he cerrado todo con todos, pero ahora que se acerca la finalización del mercado te aprietan y piden que les pagues. Al final te cuesta más caro”.

Afirmó que el sábado por la noche “llaman el representante desde Londres para decirnos que por qué no habíamos dado ya oficialmente el fichaje de Calleri, porque venía el domingo a la isla. Estaba previsto que llegaran los representantes ingleses, los americanos, el español y demás. Y no lo hacemos porque nos falta el email del West Ham, y hasta que no lo tenga no lo voy a hacer público. Ahora el equipo inglés pide que le demos unos días más, pero desde hace un mes que tenemos todo cerrado. Si el sábado llegamos a sacar la nota hubiéramos hecho el ridículo. Estoy convencido que el jugador va a venir, y si no viene, pues no pasa nada. Creo que estará aquí y no pasará nada, pero si no viene vendrá otro”.

