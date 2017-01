Las Palmas espera por Jesé y busca colocar a Sergio Araujo

El delantero grancanario Jesé Rodríguez no quiere jugar en el Middlesbrough inglés en calidad de cedido hasta final de temporada puesto que considera que no tendrá tiempo suficiente para adaptarse y que así se pueda ver su mejor fútbol.

Conocedor que su actual club, el PSG, que este pasado verano pagó por él al Real Madrid 25 millones de euros, no quiere que esté esta campaña con el equipo dirigido por el vasco Unai Emery, busca poder explotar su fútbol de la manera más rápida posible para poder volver el próximo curso y es por ello que estima con la mejor de las opciones hacerlo en el equipo de su tierra.

Según el mandatario amarillo “es un futbolista que nos encantaría tener y que él quiere venir porque es el club ideal para que vuelva a ser lo que fue en el Real Madrid y para que así pueda tener el valor que tuvo en verano. Algunos equipos en la liga inglesa están dispuestos a pagar todo lo que cobra, algo que no podemos permitírnoslo nosotros. Hemos hecho el mayor esfuerzo posible, pero no podemos pagarlo todo y eso nos complica la operación. El jugador está haciendo todo lo que puede para venir a Gran Canaria. A partir de ahí veremos lo que sucede”.

Varios equipos europeos se han interesado en hacerse con los servicios del delantero argentino Sergio Araujo

Así lo confirmó el propio Miguel Ángel Ramírez: “Varios equipos en Europa pagan lo que el jugador cobra, y nosotros lo que estamos intentando es que además de eso nos paguen algo a nosotros. Se está siendo injusto con él, pero no sé si tiene o no tiene un problema. Lo que está claro es que tenemos que estar muy agradecidos porque forma parte de la historia de oro del club”.

Entiende que es joven, “gana mucho dinero y por lo que sea a veces no toma decisiones correctas. Pero eso no es para llevarlo a la plaza del pueblo y que le estén dando palos. Los aficionados pueden creer que aquí hay impunidad y que el club no hace nada, pero no es así”.

Recordó que el atacante “ha sido condenado por una sentencia, pero la sentencia está recurrida. Hasta que no sea firme no vale lo que diga la sentencia. Lo que le sucedió el otro día es que en un control de alcoholemia da 0,32 cuando el máximo es 0,25, pero al no pasar de 0,60 no es delito. Hasta que no llegue ese momento, puede conducir porque la multa es administrativa, no penal. Es cierto que su comportamiento fuera del terreno de juego no es el adecuado, y ahora el míster ha dicho que no lo quiere, pero no por eso hay que regalarlo”.

