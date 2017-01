Hasta seis meses para ser oficialmente familia numerosa

La renovación del carné de familia numerosa se está convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza para cientos de canarios, principalmente de la provincia de Las Palmas. Este colectivo denuncia que para solicitar o renovar esta documentación la demora es de hasta seis meses cuando la ley establece un máximo de tres. Esto les está ocasionando la pérdida de beneficios, ayudas y bonificaciones.

Un ejemplo es el de Clemente Déniz, un padre de familia de Gran Canaria con tres hijos a su cargo que no ha podido recibir, entre otras ayudas, el bono social de la luz o el descuento del 45% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): "Aproximadamente pierdo por la mala gestión del Gobierno de Canarias cerca de 1.500 euros, que para nosotros que estamos desempleado es una cantidad muy necesaria".

Según explicó en Hoy por Hoy Las Palmas, el pasado 13 de octubre de 2016 presentó con casi tres meses de antelación el papeleo para renovar el carné de familia numerosa, que les caducaba a final de año. "He ido tres veces a ver lo que pasa, e incluso he realizado una reclamación. La respuesta que me dan es que lo que ocurre es por falta de personal".

Desde la Consejería de Política Social del Gobierno de Canariaqs, que a mediados de enero mantuvo una reunión con la Asociación de Familias Numerosas de Canarias, Masde2, ya se ha anunciado un plan de choque para agilizar la tramitación del carné, que permitirá la contratación de dos nuevos técnicos que se sumarán a los otros dos profesionales que ya trabajan desde hace dos semanas en el servicio de forma telemática.

El carné de familia numerosa permite a las familias que lo ostentan el acceso a determinados descuentos tanto en transporte como en la compra de material escolar o en el abono de matrículas académicas, además de otro tipo de ayudas.

