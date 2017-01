José María Porras: “Es el mejor acuerdo para mantener la Mancomunidad”

Desde que arrancó 2017 unos 40.000 vecinos del suroeste madrileño (Batres, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, Griñón, Serranillos del Valle y Moraleja de Enmedio) estaban si servicios sociales. Vecinos cuyas localidades pertenecen a la Mancomunidad de Servicios del Suroeste y que con la deuda de más de 300.000 euros de Cubas de la Sagra estaba sin llevar a cabo sus actividades hasta nueva orden. Un mes dieron los Alcaldes de viabilidad a la Mancomunidad si la situación no se solucionaba. Un mes que no ha sido necesario finalizar puesto que la solución se acaba de dar y nos lo contaba José María Porras Alcalde de Griñón y Presidente de la Mancomunidad “Tenemos una solución que no es la perfecta pero si el mejor acuerdo posible. La Comunidad nos mantiene el convenio con las mismas cantidades que en el año anterior como si Cubas de la Sagra se mantuviera dentro de la Mancomunidad. En realidad Cubas se sale ya. Eso son 85.000 euros. Esto hace que el presupuesto este equilibrado. Nos permite aguantar en equilibrio hasta que consigamos el embargo y por ende el abono de la cantidad que Cubas debe a la Mancomunidad”

Pero además los Alcaldes tienen otros acuerdos y compromisos “La Comunidad se ha comprometido a no hacer convenio con Cubas de la Sagra hasta que no haga efectivo el pago de la deuda y Cubas se responsabilice de los trabajadores que le corresponde. Es ahora Cubas y su ciudadanía quien no tiene servicio especializado. Cubas tiene que cumplir con su parte y con sus deudas.” Lo que querían los Regidores es que un municipio como Cubas tuviera un trato preferente “Abríamos un melón dentro de las prestaciones sociales. Si ellos abandonan la Mancomunidad sin hacer frente a sus responsabilidades y se actuaba igual en otras mancomunidades… Eso no podía ser. ¿En qué situación quedarían los servicios sociales?” Los Servicios Sociales ya “se están prestando con normalidad en los municipios de la Mancomunidad”

El Presidente de la Mancomunidad hablaba de los trabajadores “Ayer hablamos con los trabajadores. Me reuní con ellos antes de hacer público el acuerdo. Esto trae otra situación. Si Cubas no se lleva a los trabajadores que le corresponden tendremos que hacer un reajuste de la plantilla” Ahora mismo son 20 trabajadores y por lo menos dos de ellos les corresponde a Cubas. Nos daba cifra presupuestarias el Alcalde de Griñón “El presupuesto de la Mancomunidad es sobre 1.100.000-1.200.000 euros. 640.000 que es motor principal del convenio. El 60% lo pone la Comunidad y un 40% los municipios.” Y José María Porras no se olvidaba de “Los grandes perjudicados que son los vecinos de Cubas que a partir de ahora tendrán que acudir a Madrid para cualquier situación de Servicios Sociales.” Pero añadía “Lo que le pide la Comunidad de Madrid al Alcalde de Cubas es lo lógico. Igual que era normal lo que pedía la Mancomunidad. Además la Mancomunidad va a lanzar un embargo para cobrar la deuda y embargar parte de las subvenciones de Cubas. Para nosotros es imposible de entender la postura del Alcalde de Cubas de la Sagra.”

