El Ayuntamiento pide a la Comunidad poder visitar las obras del colegio de El Bercial

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se confirmaba ayer lunes a esta emisora que las obras del edificio habían terminado y sólo faltaba instalar la valla y amueblar el centro. Aunque no quisieron dar fecha exacta de apertura, sí aseguraron que no se iría más allá de febrero. Una información, que el concejal de Educación de Getafe, Álvaro Gómez, desconocía, porque, asegura, la Comunidad no se ha dirigido al Ayuntamiento a pesar de sus requerimientos.

El compromiso de la Dirección Territorial de Educación Madrid Sur, fue que el 15 de diciembre el colegio de El Bercial, que ya había sufrido retrasos por problemas de la anterior constructora, estaría terminado para comenzar el segundo trimestre las clases. Ante este incumplimiento y a falta de respuesta oficial, el Ayuntamiento ha pedido autorización a la Comunidad para visitar las obras junto con los padres y conocer de primera mano cómo está la situación.

El 2 de enero, según Gómez, se remitió una carta a Educación para que les aclarasen cuándo podrían comenzar las clases, una misiva, que indica, no ha tenido respuesta. De momento, los 60 menores que tendrían que estar escolarizados en el nuevo centro, siguen desplazándose hasta el colegio Gabriel García Márquez, donde están recibiendo clases desde principios de curso.

El concejal se ha mostrado contrario a la construcción de centros educativos por fases, como se quiere hacer con éste y con otros de la ciudad.

