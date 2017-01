Los trabajadores de Coca Cola reclaman ante el SMAC parte de sus salarios

67 trabajadores de la fábrica fuenlabreña de Coca Cola han presentado una reclamación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) por una parte del salario que les adeuda la empresa en 2015 y preparan otra reclamación similar para 2016, según ha contado el presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos Asenjo.

Asegura que el salario que se especificaba en la carta de readmisión que recibieron de la empresa en su día, ahora no se está cumpliendo. Además, afirma no se aplica el convenio colectivo, lo que afecta a la aportación que los trabajadores hacen al fondo de pensiones y otros aspectos, como las bajas, por ejemplo. Recuerda que antes del ERE todos trabajaban “a tres turnos todo el año, mañana, tarde y noche”, con los pluses de nocturnidad que eso supone y que ahora no tienen al no haber turno nocturno. “Por lo tanto, el cumplimiento de sentencia en materia laboral y salarial sigue sin realizarse”, dice Asenjo.

El presidente del Comité de Empresa añade que Coca Cola está aplicando el artículo 41 de los trabajadores “para modificar las condiciones laborales y salariales”. El pasado 18 de enero el Tribunal confirmaba las resoluciones de la Audiencia Nacionalsobre la regularidad de la readmisión de los trabajadores de la plantaen Fuenlabrada.

Coca Cola siempre insiste en lo que dicen las resoluciones judiciales sobre que la readmisión se ha cumplido “milimétricamente” y remite al último pronunciamiento del Supremo, como ejemplo de que se está haciendo lo correcto. Además, insiste la empresa en que el centro de Fuenlabrada tiene carga de trabajo.

La reclamación de los trabajadores en el SMAC afecta al último trimestre de 2015. Esta conciliación previa viene impuesta por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con ella se pretende un acuerdo entre empresa y trabajadores en reclamaciones de índole laboral, para evitar el pleito.

