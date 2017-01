Villanueva: "Tenemos que conseguir un resultado positivo sea como sea"

El central del Málaga Mikel Villanueva, aseguró que están “preparados para afrontar el partido ante el Osasuna. Tenemos que conseguir un resultado positivo. Va a ser un partido difícil”.

“Creo que merecimos más. Se trabajó muy bien y con eso nos quedamos. Sabemos que tenemos un grupo excelente y lo demostramos el día del partido ante el Real Madrid. Podemos hacerle frente a cualquier rival”.

“Uno jugando no se da cuenta, no sabíamos si estaba en fuera de juego o no. Cuando termina el partido te lo comentan. Nosotros luchamos hasta el final y la impresión que dimos fue lo importante para nosotros”.

“Sabemos que va a ser un partido complicado. Con el trabajo que venimos haciendo, estamos preparados para afrontarlo de la mejor manera. Tenemos que conseguir un resultado positivo sea como sea. Va a ser un partido muy difícil. Ellos son luchadores, tenemos que estar atentos y dar lo mejor de nosotros. Vamos a salir a buscar los tres puntos que es lo que queremos. Es el objetivo. Ojalá podamos conseguirlo”.

“Nunca había pasado. Estoy muy contento de pertenecer a ese hecho histórico venezolano. Espero que nosotros los venezolanos podamos aportar cosas positivas al equipo de aquí en adelante”.

“Poco a poco voy tomando confianza. Todavía me falta mucho para seguir creciendo. Estoy trabajando todos los días. Espero seguir haciendo las cosas bien y aportando al equipo”.

“Ahora lo que buscamos es ascender en la tabla, la mayor cantidad de puestos posibles. Estamos trabajando y el grupo se mantiene unido, que es lo importante. Ojalá podamos remontar”.

“Luis Muñoz es un excelente jugador. Venimos de jugar en el filial juntos y estoy contento por cómo le está yendo. Ojalá siga consiguiendo minutos y nos vaya bien”.

Comentarios