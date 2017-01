El concejal de Medio Ambiente anuncia que dejará su cargo “por coherencia” si se municipaliza Limasa

A dos años de su anunciada retirada, Francisco de la Torre, se topa con la mayor crisis vivida hasta ahora en el seno de su equipo de gobierno debido a la desaprobación de varios concejales, entre ellos algunos de los que tienen más peso, en su idea de municipalizar Limasa.

El más simbólico, el propio concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, que hoy ha lanzado un órdago en toda regla: tras insistir en que considera que el sistema privado es el más adecuado para la ciudad, al menos en lo que a limpieza se refiere, y que no recomienda la municipalización por la “conflictividad” sindical, ha dejado claro que él "por coherencia" no debería seguir al frente de ese área si Limasa se convierte en pública.

“Por coherencia, lo lógico es que si yo no creo en la gestión de una empresa municipal de limpieza, yo no sea el encargado de gestionar el área de Medio Ambiente”. “Hay que ser coherente”, insistía el edil, “yo no me sentiría cómodo gestionando una única empresa municipal y por tanto seguramente otro haría el trabajo mejor que yo”

Jiménez abogaba por dividir en sectores el servicio, que pasa por dividir en sectores el servicio y privatizar la limpieza y hacer pública la recogida.

Y si hasta ahora eran dos los concejales públicamente contrarios a esa municipalización del servicio de Limpieza, Raúl Jiménez, y el concejal de Seguridad Mario Cortés, hoy se ha sumado uno de los ediles más fuertes del equipo de gobierno: el portavoz del grupo popular, Carlos Conde, concejal de Economía y hombre muy próximo a Elías Bendodo, que con mucha suavidad ha insistido en un sistema "mixto" similar al defendido por los anteriores concejales "con lo mejor del sistema público y lo mejor del sistema privado".

Conde lanzaba esta afirmación, nada baladí: “A nadie cabe la menor duda de que el alcalde, así nos los ha trasladado, no va avanzar en ningún tipo de decisión que afecte a Limasa sin tener el acuerdo de su equipo de gobierno”.

De la Torre tiene pendiente una reunión con su equipo de gobierno para explicarle los pormenores de su apuesta por una Limasa pública. Y a falta del equipo de gobierno, al alcalde le aparecen insospechados colaboradores en la oposición, que quieren un sistema municipal, como

Encuesta sobre la limpieza

Por cierto que un día después de que el alcalde anunciase su intención de poner en marcha una Limasa pública que dependa de encuestas de opinión para seguir siendo municipal, el equipo de gobierno ha presentado un sondeo en el que la limpieza aprueba por la mínima: en una puntuación sobre 5, la valoración general es de 2,7. Lo peor, los excrementos de los perros, la frecuencia de los baldeos o la limpieza en el entorno de los contenedores.

La encuesta se realizó el pasado mes de diciembre a 597 personas con un marge de error de más menos 4 y ha costado 17.500 euros.

