Gràcies Reus Palace!

“És un error no poder anar a peu al cinema a Reus, sense haver d’agafar el cotxe”: Fito Luri que juntament amb Joan Masdéu i Alba Aluja de les artistes locals han volgut recordar amb nosaltres la seva infància i adolescència al Cine Reus Palace. Aviat anirà a terra i en el seu lloc es construirà un geriàtric.

El colós amb taquilla de fang

“Es perd un colós dels cinemes de la província de Tarragona”. Així ha valorat Isaac López, autor del llibre enciclopèdic “Historia de los cines tarraconenses. Un viaje de cine por la província, desde sus inicios hasta la actualidad”. López ens ha situat al naixement del Palace l’any 1978 i ens ha fet un recorregut per entendre veure com poc a poc, aquest cinema ha anat veient com queien tota la resta de sales de Reus fins a l’actualitat. “Les descàrregues il·legals han fet molt de mal a les sales cinema” ha sentenciat López

Tardes de Cine

Són les que van viure i recorden Masdéu, Luri i Aluja. Amb ells hem recordat moments divertits com les que s’empescaven després d’haver pagat un 2x1 i poder rascar una tercera pel·lícula. També han esmentat pel·lícules que els van marcar però sobretot han coincidit en una manera d’anar al cinema sense haver de sortir de Reus on abans i després es podien fer altres coses com berenar o sopar.

