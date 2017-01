"Seria un error que Rakitic marxés del Barça"

Just després que Rakitic, com va explicar SER Catalunya, hagi rebutjat l'oferta del Barça per renovar el seu contracte, parlem del migcampista i del seu futur amb Míchel, que el va entrenar la temporada 2012/13 al Sevilla.

Aquí pots escoltar i llegir les principals reflexions de l'ex jugador del Reial Madrid i bon amic de Luis Enrique, a 'La Graderia'.parla de Rakitic, dels dubtes del Madrid, de la comparació entre Messi i Cristiano, del futur de Luis Enrique i de la possibilitat que algun dia ell entreni al Barça, quan diu que "només enviaria el currículum al Camp Nou el dia 28 de desembre".

RAKITIC

"Crec que es quedarà al Barça, està en sintonia amb aquest equip i no cometrà l'errada de marxar, perquè tots els futbolistes volen jugar al Barça o al Madrid, i més enllà de les qüestions econòmiques saps que quedant-te al Barça igual no cobres tant, però si marxes saps que perdràs prestigi. I com Rakitic està ben aconsellat, segur que segueix al Barça"

"No crec que Rakitic vulgui marxar del Barça, però també entenc que el Barça hauria de fer un esforç, perquè és un jugador d'un gran nivell... ha estat una gran elecció per amdbues parts i ara trencar la continuïtat seria un error per part dels dos"

GRA620. SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA), 19012017.- El defensa de la Real Sociedad Yuri Berchiche (i) remata de cabeza ante el el centrocampista del FC Barcelona Ivan Rakitic durante el partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey, que se juega en el estadio de Anoeta de San Sebastián. EFEJavier Etxezarreta / Javier Etxezarreta / EFE

"Rakitic sempre està entre els onze, però és que ell és un jugador 12 magníífic, com a entrenador saps que quan falta un futbolista ell pot jugar en aquella posició, és un jugador de club gran, un jugador ideal per a qualsevol entrenador"

"Vaig parlar amb Luis Enrique quan el Barça va fitxar a Rakitic, i ja vaig dir-li que es trobaria amb una sorpresa de jugador, perquè més enllà del que s'havia vist a Sevilla, li donaria un rendiment altíssim... no és que jo donés la meva benedicció al fitxatge, Rakitic ja arribava beneït per la seva qualitat al Sevilla, és un jugador com ara Modric al Madrid, que al principi sembla que no té nom però poc a poc el nom se'l va creant sobre la gespa"

CRISTIANO RONALDO I MESSI



"Cristiano s'exigeix molt i això li passa factura, és obvi que no està en el seu millor moment físic, potser pel que arrossega de la lesió de l'Eurocopa, ell necessita el físic"

"Messi i Cristiano són dos jugadors completament diferents, si a Messi li poses el que té Cristiano i al revés podries tenir el jugador perfecte, no seria Batman com diu Sampaoli, però gairebé... jo no prefereixo a un o a l'altre, mentre pugui posar-ne onze els agafo a tots dos"

EIBAR, SPAIN - JANUARY 22: Lionel Messi of FC Barcelona runs with the ball during the La Liga match between SD Eibar and FC Barcelona at Ipurua stadium on January 22, 2017 in Eibar, Spain. (Photo by David RamosGetty Images) / David Ramos / Getty Images

"Messi juga i fa jugar, sap entendre el joc, és com Iniesta, que de vegades veus un partit i de sobte dius, què ha passat? Doncs el que ha passat és que ha entrat Iniesta... són jugadors que saben què necessita el partit en cada moment, i per això a Messi el veus accelerar, marcar gols, donar-los o de sobte el veus d'organitzador com a Eibar, té tanta qualitat que es permet això i ho fa perquè sap que és bo per a l'equip"

GAUDIR DELS GOLS DE MESSI COM RAUL

"Dubtar del madridisme de Raul per aquest comentari... si alguna cosa és Raul és madridista, i si gaudeix amb els gols de Messi serà amb tots menys amb els que li fa al Madrid... si jo disfruto amb els gols de Messi? Jo disfruto amb el bon futbol..."

EL FUTUR DE LUIS ENRIQUE

"Entrenar jo al Barça? Jajaja, jo només enviaria el meu currículum al Camp Nou el dia 28 de desembre..."

"No he parlat amb ell d'això, però potser té dubtes de si seguir o no perquè quan guanya sembla que ho fan els jugadors i quan perd... sembla que se'l valori només en funció dels jugadors que té... és un càrrec molt exigent, tot s'erosiona i es necessita un cert valor a la seva feina, ja quan va haver de renovar el primer cop es va esperar fins al final..."

"El gran mèrit de Luis Enrique al Barça ha estat el ser capaç de seguir guanyant títols com s'havia fet abans amb jugadors que tenen 4 ó 5 anys més"

Comentarios