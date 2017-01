Per què els jugadors del Barça no parlen dels àrbitres?

Després del partit al Madrigal contra el Vila-real, el FC Barcelona va decidir fer una reunió amb alguns dels pesos pesants del vestidor per intentar calmar els ànims de la plantilla i per llençar la consigna de no parlar dels àrbitres en públic.

Óscar Grau, el director general del club, va reconèxer públicament que el club s'havia reunit "amb Gerard Piqué, els capitans i els entrenadors per estar tots alineats" amb el discurs arbitral, és a dir, per acabar amb les queixes arbitrals en públic.

El club, amb Albert Soler al capdavant, es va reunir concretament amb Piqué, Messi, Iniesta i Luis Suárez. Els jugadors estaven molt molestos per les últimes errades arbitrals però el Barça els va intentar donar arguments per entendre per què calia silenci sobre els arbitratges. El club els va donar bàsicament dos motius per deixar de queixar-se en públic: primer, perquè l'únic que aconseguirien és desgastar-se i molestar els àrbitres, que els agafarien la matricula i anirien a per ells. I segon, perquè se li feia un favor a Javier Tebas, el president de la lliga, que segons el Barça, pretén controlar ell sol les designacions arbitrals de la competició. És a dir, queixant-se del nivell arbitral, se li dóna més arguments a Tebas per aconseguir el seu objectiu. Un Tebas que, de fet, després del gest que li fa Piqué a Villareal li va donar la raó al central del Barça reconeixent que "s'ha de millorar el nivell dels àrbitres de la lliga espanyola".

Per tant, el Barça, en aquesta reunió amb els pesos pesants del vestidor els va intentar fer entendre que queixar-se dels àrbitres els perjudica molt més que els beneficia, malgrat que alguns no comparteixen aquest discurs. Piqué, per exemple, no hi està del tot d'acord i creu que s'han de denunciar les injusticies, i Messi, literalment, va dir que "aquest tema s'ha d'arreglar ja". Però Albert Soler, va insistir en enviar un missatge de tranquilitat remarcant que aquest tipus de situacions s'han de solucionar amb mà esquerra i fent feina de despatxos.

La trobada es va produir amb els jugadors importants de la plantilla però el missatge, òbviament, es va traslladar a la resta de jugadors: d'ara en endavant, dels àrbitres, públicament, no se'n parla. Veurem quant temps dura aquesta consigna.

