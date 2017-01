Després de la seva aventura al Japó, Achille Emana ha tornat al Nàstic de Tarragona per reforçar l'equip al mercat d'hivern. En una entrevista al 'Què t'hi jugues!', el jugador camerunès explica que ve per lluitar fins al final i evitar que el Nàstic perdi la categoria: "El grupo ha tomado conciencia que aquí no se pueden bajar los brazos y se tienen que cambiar las cosas. Yo estoy aquí para intentar ayudar y dar lo máximo para que eso no ocurra".





