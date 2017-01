Fran Carnicer: “Mi futuro está en el Alba”

Fran Carnicer ha comparecido este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta y ha acallado de un plumazo los rumores que apuntaban a que podría abandonar el Albacete Balompié en los próximos días.

“Mi futuro ahora mismo es el Alba. Soy del Alba, nadie me ha dicho nada y no hay nada sobre mi futuro. Solo pienso en el partido del domingo ante el Real Unión de Irún. No existe nada sobre mi futuro que no sea en el Alba. En Albacete he encontrado mi casa y una gente espectacular, hoy por hoy sólo pienso en el Alba porque aquí estoy súper a gusto”, manifestaba Carnicer.

El domingo visita el Carlos Belmonte el Real Unión de Irún y Carnicer espera un partido complicado a la vez que bonito por la idiosincrasia de ambos contendientes.

“En la primera vuelta ya nos lo pusieron muy complicado porque es un equipo al que le gusta tener el balón. Son un rival complicado. Tienen gente con mucha experiencia en segunda b y espero un partido bonito porque la identidad de ambos equipos es el buen trato al balón. Tenemos que sumar sí o sí los tres puntos porque son fundamentales para nuestro equipo”, concluía.

