‘Morir de éxito’

A José Ignacio Landaluce, nuestro querido alcalde de Algeciras, se le ve muy satisfecho por la labor que está realizando, junto con su equipo de gobierno, al frente del Ayuntamiento de la ciudad, no hay nada más que ver las continuas fotografías publicadas en prensa, o su cuente de Twitter donde figura un hashtag con el lema de "Algeciras mejora". En estas fotografías se muestra muy sonriente con diferentes grupos sociales, por diversos motivos en barriadas, o por pequeñas obras de mantenimiento efectuadas. Muy mal debíamos de estar anteriormente, para considerar que ahora bajo su mandato, Algeciras mejora.

Creo que Algeciras ha contado con unos dirigentes locales en los últimos tiempos, que no han sabido asimilar la imagen de nuestro pueblo con su crecimiento, contribuyendo sin embargo a que se destruyeran algunos edificios que eran iconos de la ciudad, perdiendo de esta forma su identidad, a cambio de nada nuevo destacable para una gran ciudad, pongamos por caso la pérdida de la plaza de toros la Perseverancia, el Casino Cinema, la escalinata, etc., etc.,

Creo que el Sr. Landaluce, por su capacidad de trabajo demostrada y el cariño que le tiene a Algeciras, puede estar perdiendo una oportunidad de pasar a la historia como el alcalde que finalmente afronte y resuelva los problemas serios que tenemos. La contribución económica del primer puerto de España a su ciudad sigue siendo exigua, ¿no será por falta de proyectos que presente el Ayuntamiento para disponer del pequeño porcentaje sobre el presupuesto del puerto que parece ser que le corresponde?. La restauración de la Plaza Alta con una fuente raquítica donde se caen los azulejos, edificios emblemáticos como la escuela de Arte y Oficios, la casa Millán en el callejón del Ritz, el Asilo de ancianos, que tiene una capilla interior de alto valor artístico y arquitectónico, terminarán por caerse en medio de discusiones bizantinas y promesas eternas de arreglo que no se cumplen.

Recientemente nos han concedido el título de segunda ciudad más ruidosa de España, esperemos que no salga el ranking de ciudades más malolientes de España, porque nos llevaríamos el primer premio, no hay nada más que pasar por la rotonda del saladillo, o por la zona del Corte Inglés para comprobarlo, a pesar de lo mucho que está dando de hablar aquello que más bien parece el título de una película de terror de Alfred Hitchcock “El colector de la Cuesta del Rayo”.

Sr. Alcalde, no corra el riego de morir de éxito, con las cuestiones menores que se están haciendo, por una Algeciras que se lo merece, afronte de una vez los grandes problemas que diariamente están en boca de todos, sus paisanos se lo agradecerán.

Comentarios