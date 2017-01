Oposición y Gobierno de Algeciras se enzarzan en una disputa por la deuda a proveedores

Los grupos de la oposición en el ayuntamiento de Algeciras no parecen satisfechos con las explicaciones del concejal de hacienda, sobre la situación económica del consistorio, después de que un informe del Ministerio de Hacienda situase a Algeciras, como el tercer municipio que más tarda en pagar a sus proveedores con una media de 373 días.

La portavoz municipal de Algeciras Sí Se Puede, Leonor Rodríguez, ha insistido en que “la política de despilfarro del gobierno municipal está conduciendo a una ruina económica. Los presupuestos municipales evidencian que se destina el dinero a gastos superfluos, mientras lo que se sacrifican son los ingresos del pequeño comercio local, condenando a la asfixia a muchas pymes y a sus familias”.

El concejal de IU, José Luis Alcántara, lamenta que "el PP siga alardeando de gestión económica y de superávit, cuando lo único que han conseguido es llevar al Ayuntamiento de Algeciras al ranking de los ayuntamientos peores pagadores de toda España, retrotrayéndonos a una de las etapas más oscuras de la era democrática que ha sufrido este ayuntamiento.

Mientras tanto, el Grupo Municipal Socialista habla de quiebra técnica para calificar la gestión del gobierno local. Según señala, Fernando Silva, portavoz socialista, el periodo medio de pago de Algeciras sigue subiendo como certifica el Ministerio de Hacienda, igual que las deudas, pese a que en 2016 se han recaudado más impuestos con respecto a 2015. Con estos indicadores, recalca que, nadie se cree lo de situación equilibrada que quiere vender el gobierno municipal.

El concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, por su parte, asegura que la situación económica del consistorio no es la mejor, pero si es una situación equilibrada para seguir creciendo. El concejal Popular insiste en que, Algeciras no tiene deuda con otras administraciones y además ha reducido la deuda bancaria de forma notable en sólo cinco años.

El Concejal de Hacienda del ayuntamiento algecireño afirma que, aunque no se puede estar satisfecho, si se espera que la evolución sea más favorable, porque se ha ido reduciendo la deuda que tenía el consistorio. Además, insiste en que no se van a tomar medidas adicionales, para mejorar la economía global del ayuntamiento y recuerda que, Algeciras es el municipio de la comarca donde se ha creado más empleo y que cuenta con una mayor renta per cápita, lo que también corresponde a la economía del municipio.

