Ruiz Boix inicia el camino para rescatar los servicios de agua potable y basuras que ahora presta ARCGISA

El Ayuntamiento de San Roque va a comenzar mañana, en la sesión plenaria correspondiente al mes de enero, el camino que debe acabar en el rescate de los servicios públicos que, actualmente, presta la empresa mancomunada ARCGISA en dicha localidad. En concreto se trata de los servicios de recogida de basura y agua potable. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha incluído en el orden del día del pleno de este jueves la aprobación provisional de la imposición de la tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos así como la aprobación provisional de la imposición de la tasa por los servicios de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

Según ha podido saber la Cadena SER, este paso, es decir la aprobación en pleno de ambas tasas de forma provisional, es un paso marcado por la secretaría general del Ayuntamiento, una vez que el gobierno municipal ha decidido, como ya venía avisando desde hace años, rescatar la prestación de dichos servicios, de cara a su municipalización y prestación con recursos propios. Según el alcalde, de esa forma el servicio sería "más eficiente y más económico" para los sanroqueños.

Las reacciones no se han hecho esperar desde ARCGISA. Su vicepresidente, David Gil, asegura que "no le sorprende" la decisión del alcalde de San Roque y ha reconocido que la empresa pública ha entregado al ayuntamiento, toda la documentación pertinente. David Gil también ha asegurado no tener constancia de que los sanroqueños estén "descontentos" con los servicios que actualmente presta ARCGISA y entiende que la decisión de Ruiz Boix, obedece "a una decisión meramente política".

El asunto pasará mañana por pleno y saldrá adelante sí o sí, debido a la mayoría absoluta con la que gobierna Juan Carlos Ruiz Boix. Otra cosa bien distinta será la decisión de la oposición, que parece contraria a la idea del alcalde.

