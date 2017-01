Óscar Santiago: "Todo lo que sea sumar será positivo para el equipo"

El guardameta de la Real Balompédica Linense, Óscar Santiago, consideraba un "alivio" el derrotar a un rival directo como es el Extremadura UD este pasado domingo y que tiene que darle la confianza necesaria al equipo para afrontar un tramo complicado de calendario ante equipos como Villanovense o Jumilla en las próximas semanas.

El cántabro señaló que es difícil reaccionar ante situaciones como la que atravesaba el plantel albinegro. "Hemos dado un paso más en lo competitivo pero no podemos relajarnos porque la parte baja está muy complicada", manifestó a la par que expresaba su satisfacción por el trabajo realizado este domingo. "Tenemos que defender todos, a partir de ahí es de donde vamos a crecer y seguir en esa dinámica", afirma Santiago que evita los elogios ante su buena actuación ante los azulgranas.

La Balona afronta tres de los próximos encuentros lejos del Estadio Municipal y lo hará ante equipos de la zona alta, algo que no preocupa al meta albinegro. "En este grupo se están dando resultados muy sorprendentes, no debemos tener miedo a nadie y todo lo que sea sacar puntos es bueno", afirmó. "No hay nada hecho", añadía el guardavallas que apuesta por hacerse fuertes desde la zona defensiva para tratar de mantener la buena dinámica del equipo que acumula ya tres jornadas sin perder.

