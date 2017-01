Oltra, tienes que rescatar gente, lo prometiste

Hoy no va a ser una columnita normal. La verdad es que no les voy a hablar de la resaca del temporal; todavía sigue siendo delegado del Gobierno el Sr. Moragues. Ni tampoco les voy a hablar de la toma de posesión del Sr. Trump. Ay… esos guantes azules de Melania Trump; esa mirada de Bill Clinton; esos gestos de la Sra. Obama. Ni siquiera les voy a hablar de la gente que me habla del más allá para que les explique el follón del tripartito.

No, hoy les voy a decir simplemente que todos con gorros y con gorras rosas tenemos que decir: no a la alianza autoritaria Trump-Putin. Y también les quería decir otra cosa, se ha cerrado un periódico, La Verdad. Es cuestión de que todos acabemos con la cultura de ‘todo es gratis’. Tenemos que acabar con la época de la ‘no verdad’.

Y un aviso para Mónica Oltra: Cariño, no abandones a la gente que es dependiente, ni a sus cuidadores. Tienes que rescatar gente, lo prometiste.

@juancdemanuel

