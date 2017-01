La oposición pide rapidez en la llegada de la multinacional sueca a Alicante

Las reacciones a la reducción de la protección a las Lagunas de Rabassa en el nuevo catálogo de protecciones presentado por el vicealcalde Miguel Ángel Pavón llegan desde la oposición. Critican la sobreprotección del edil de Urbanismo e instan a acelerar ahora la llegada de IKEA.

El portavoz del Partido Popular, Luis Barcala, ha asegurado que el equipo de gobierno ha tenido que reconocer que no podía elevar los niveles de protección y que de esta forma se debe acabar el padecer postulados ideológicos que no son aplicables legalmente y bloquean Alicante. Nadie en esta ciudad, dice Barcala, puede entender que no estén volcados en la llegada de IKEA.

También críticas desde Ciudadanos. Yaneth Giraldo, portavoz de la formación, ha vuelto a insisitir en que debe convocarse la comisión creada para la implantación de IKEA en la ciudad ahora que se ha reducido la protección en las Lagunas de Rabassa, lugar elegido en principio para su ubicación.

Ha pedido también prudencia y sensatez al edil de urbanismo en su afan de hiperproteccionismo, sensibilidad que dice no ha tenido con el caserío de la Santa Faz, y que preste más atención a los técnicos de Urbanismo, como en este caso.

