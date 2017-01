Javi Flores sigue con molestias pero hará lo posible para ayudar al equipo

Javi Flores ya está a disposición de Tevenet. De hecho, la semana pasada fue convocado. Pero, su inactividad (dos meses fuera del equipo) le impide rendir como Tevenet quiere.

Flores ha destacado que el pasado año se perdió dos partidos por lesión y que jugó “veinte encuentro en seis meses". Aunque reconoció que sí se ausentó de muchos entrenamientos y tuvo problemas de recuperación tras los partidos.

"Este año no me he perdido entrenamientos. Sólo tuve una lesión que me dejó dos partidos fuera y todo lo demás lo he jugado hasta lesión, que fue fortuita y por mala suerte", ha añadido, en referencia a la tendinitis que le ha apartado de la competición los últimos meses.

En cuanto a sus actuales molestias, el cordobés apunta que "ha dado más guerra" de la que pensaba y aún sigue dándole porque aún siente "algo de molestias al golpear. Cada semana que pasa tengo menos dolores y es momento de aguantar y tirar hacia delante”.

